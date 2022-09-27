Руководитель МИД Франции Катрин Колонна рассказала о прибытии в Киев. Министр отметила, что в ходе рабочей поездки должна поговорить с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой и лидером страны Владимиром Зеленским.
"Франция — на вашей стороне", — подчеркнула Колонна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.