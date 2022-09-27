Глава МИД Франции Колонна посетила Украину для встречи с Кулебой и Зеленским

Руководитель МИД Франции Катрин Колонна рассказала о прибытии в Киев. Министр отметила, что в ходе рабочей поездки должна поговорить с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой и лидером страны Владимиром Зеленским.

"Франция — на вашей стороне", — подчеркнула Колонна.