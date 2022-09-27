Ахметжанов: ОВД Казахстана не будут выдавать граждан РФ, если они не в розыске

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил о том, что ОВД республики не будут выдавать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации, пока их не объявят в международный розыск. Об этом политик сообщил на брифинге в СЦК.

Он отметил, что это касается только преступников, виновных в уголовных правонарушениях, объявленных в международный розыск.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планируемых переговорах между Астаной и Москвой по поводу увеличения количества граждан РФ, прибывающих в республику. Казахский лидер отметил рост числа россиян из-за сложной обстановки в стране.