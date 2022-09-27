TAC: попытки США изолировать Россию укрепили возможности многополярного мира

По мнению американского аналитика Тэда Снайдера, политика Вашингтона по изоляции любых неугодных стран не сработала. Более того, действия США укрепили многополярный мир, считает он.

Снайдер отметил, что планы Белого дома по изоляции Москвы не поддержали даже те государства, которые считаются союзниками Вашингтона.

"США изо всех сил пытались убедить своих союзников по Quad, таких как Индия, и даже союзников по НАТО, таких как Турция, присоединиться к их усилиям по изоляции Кремля. Точно так же Вашингтон не смог сдвинуть с места гигантский Китай", — заявил он в издании The American Conservative (TAC).