Nord Stream: разрушения на трёх нитках "Северного потока" беспрецедентные

Разрушения, которые произошли на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток" в одно время, беспрецедентны. Об этом заявили в Nord Stream AG. Также оператор подчеркнул, что на данный момент невозможно оценить сроки ремонта.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", — говорится в сообщении.