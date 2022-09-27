Разрушения, которые произошли на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток" в одно время, беспрецедентны. Об этом заявили в Nord Stream AG. Также оператор подчеркнул, что на данный момент невозможно оценить сроки ремонта.
"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", — говорится в сообщении.
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