Китай в лице заместителя постоянного представителя страны при ООН Гэна Шуана выступил с заявлением об отказе участвовать в гонке ядерных вооружений. Пекин призвал страны, имеющие ядерный арсенал, выполнить обязательства по разоружению. Заявление было сделано Шуаном в ходе выступления на встрече ООН, передаёт CGTV.
Заместитель постпреда подчеркнул, что Пекин не намерен когда-либо применять ядерное оружие первым.
"Мы никогда не соревнуемся ни с какой страной по вводу, количеству или масштабу ядерного потенциала, и мы не участвуем ни в какой форме гонки ядерных вооружений с какой-либо другой страной", — цитирует издание слова Гэна Шуана.
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