Китай заявил, что не намерен принимать участие в гонке ядерных вооружений

Китай в лице заместителя постоянного представителя страны при ООН Гэна Шуана выступил с заявлением об отказе участвовать в гонке ядерных вооружений. Пекин призвал страны, имеющие ядерный арсенал, выполнить обязательства по разоружению. Заявление было сделано Шуаном в ходе выступления на встрече ООН, передаёт CGTV.

Заместитель постпреда подчеркнул, что Пекин не намерен когда-либо применять ядерное оружие первым.

"Мы никогда не соревнуемся ни с какой страной по вводу, количеству или масштабу ядерного потенциала, и мы не участвуем ни в какой форме гонки ядерных вооружений с какой-либо другой страной", — цитирует издание слова Гэна Шуана.