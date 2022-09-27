Insa: около 50% немцев считают, что Шольц не подходит для роли канцлера

Сотрудники института Insa провели опрос, по результатам которого выяснилось, что около 50 процентов немцев считают, что Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве канцлера Германии. 38 процентов опрошенных одобрили его пребывание на этом посту.

Всего 18 процентов считают, что глава Минобороны Кристины Ламбрехт находится на своём месте. 63 процента респондентов убеждены, что это ошибка, передаёт РИА Новости.