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FT: Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать ЕС принять санкции против России

Мир

Проект нового пакета санкций против России планируется вынести на обсуждение в Евросоюзе в среду, 28 сентября. Очередные ограничительные меры ЕС намерен принять уже до конца недели, однако против этого могут выступить сразу три страны.

Не исключено, что Венгрия, Кипр и Мальта будут против введения антироссийских санкций, пишет газета Financial Times.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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