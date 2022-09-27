Проект нового пакета санкций против России планируется вынести на обсуждение в Евросоюзе в среду, 28 сентября. Очередные ограничительные меры ЕС намерен принять уже до конца недели, однако против этого могут выступить сразу три страны.
Не исключено, что Венгрия, Кипр и Мальта будут против введения антироссийских санкций, пишет газета Financial Times.
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