По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, руководство киевского режима находится в "военном угаре". Однако это состояние периодически прерывается на "на причудливые наркотические сны", заявил он в своём Telegram-канале.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.