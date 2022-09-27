Медведев заявил о "причудливых наркотических снах" у властей Украины

По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, руководство киевского режима находится в "военном угаре". Однако это состояние периодически прерывается на "на причудливые наркотические сны", заявил он в своём Telegram-канале.