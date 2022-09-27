Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости

Россия имеет право на применение ядерного оружия в строгом соответствии с основами государственной политики. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва может обратиться к ядерному потенциалу, если на Россию или её союзников нападут с помощью подобного вида вооружений.

"Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — отметил Медведев.

Кроме того, он добавил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, сегодня управляют Украиной. В связи с этим зампред Совбеза РФ призвал не допустить появления ядерного оружия у Киева.

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что Украина и США втягивают РФ в ядерный конфликт. Это самый худший сценарий, который вряд ли будет реализован, заключил специалист.