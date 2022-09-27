Россия имеет право на применение ядерного оружия в строгом соответствии с основами государственной политики. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Москва может обратиться к ядерному потенциалу, если на Россию или её союзников нападут с помощью подобного вида вооружений.
"Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства", — отметил Медведев.
Кроме того, он добавил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, сегодня управляют Украиной. В связи с этим зампред Совбеза РФ призвал не допустить появления ядерного оружия у Киева.
Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что Украина и США втягивают РФ в ядерный конфликт. Это самый худший сценарий, который вряд ли будет реализован, заключил специалист.
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