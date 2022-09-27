CNN: РФ может нанести по Украине ядерный удар равный атомному удару по Японии

В издании CNN опубликована статья о тактическом ядерном оружии РФ, которое также называют малым ядерным оружием. Авторы материла допускают, что Россия сможет использовать такое вооружение против Украины.

"Путинское тактическое ядерное оружие может нанести такой же удар, как атомные бомбы, сброшенные на Японию", — говорится в заголовке публикации CNN.

Отмечается, что после отвода войск из Харьковской области президент России Владимир Путин снова пригрозил миру ядерным вооружением. По версии издания, речь идёт о его тактическом варианте. В своей речи Путин подчеркнул, что при угрозе "территориальной целостности страны и для защиты России и её народа" страна применит все имеющиеся системы вооружения.

Авторы публикации также выражают опасения, что ядерный конфликт может быстро выйти из-под контроля, вызвать панику и унести жизни сотен тысяч мирных жителей.

Российское издание "Русская весна" прокомментировало данную публикацию, заявив, что США готовят украинцев к тому, что РФ нанесёт по ним "малый ядерный удар".