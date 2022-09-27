За вчерашний день на участках в РФ проголосовали 4618 жителей Херсонской области

В понедельник, 26 сентября, на участках, организованных в РФ, проголосовали 4618 жителей Херсонской области. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

По её словам, в общей сложности порядка 30 тысяч граждан отдали свои голоса во время референдума о присоединении к России за пределами Херсонщины.

Голосование завершится во вторник, 27 сентября.