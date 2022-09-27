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За вчерашний день на участках в РФ проголосовали 4618 жителей Херсонской области

Мир

В понедельник, 26 сентября, на участках, организованных в РФ, проголосовали 4618 жителей Херсонской области. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

По её словам, в общей сложности порядка 30 тысяч граждан отдали свои голоса во время референдума о присоединении к России за пределами Херсонщины.

Голосование завершится во вторник, 27 сентября.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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