Все избирательные участки в ДНР открыты для очного голосования в последний день референдума. Об этом заявил руководитель ЦИК республики Владимир Высоцкий.
По его словам, некоторые жители не успели отдать свой голос во время работы выездной комиссии. В интервью РИА Новости он пояснил, что 27 сентября граждане могут в очном формате поучаствовать в референдуме о присоединении к РФ.
Избирательные участки работают с 08:00 по московскому времени, отметил глава ЦИК ДНР.
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