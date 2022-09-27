В ДНР в последний день референдума все участки открылись в очном формате

Все избирательные участки в ДНР открыты для очного голосования в последний день референдума. Об этом заявил руководитель ЦИК республики Владимир Высоцкий.

По его словам, некоторые жители не успели отдать свой голос во время работы выездной комиссии. В интервью РИА Новости он пояснил, что 27 сентября граждане могут в очном формате поучаствовать в референдуме о присоединении к РФ.

Избирательные участки работают с 08:00 по московскому времени, отметил глава ЦИК ДНР.