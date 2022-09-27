Референдум в Донбассе определит будущее мира на ближайшие 100 лет

От итогов референдума о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будет зависеть развитие человечества в ближайшие 50-100 лет, уверен аналитик издания EADaily.

Коллективный Запад сейчас прикладывает все силы, чтобы не дать России занять подобающее место на геополитической арене. Преследуя собственные цели Вашингтон, Лондон и Брюссель не считаются с количеством погибших украинцев, поверивших в западные ценности.

Если союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР смогут разоружить и денацифицировать Украину, всему человечеству станет понятно, что Запад не так силен, как раньше. Тогда формирование многополярного мира продолжится, и новые центры силы смогут уравновешивать друг друга, не допуская появления нового гегемона.