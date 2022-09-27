Uutissuomalainen: Финляндия может возвести забор на границе с РФ за два-три года

Власти Финляндии рассчитывают за два-три года построить забор на границе с РФ, пишет Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную службу.

По информации газеты, протяжённость ограждения должна составить примерно 1300 километров. При этом отмечается, что Финляндия намерена возвести забор лишь на 10-20 процентах границы.

В материале издания также подчёркивается: на строительство сооружения, техобслуживание и создание дополнительных объектов инфраструктуры понадобится несколько сотен миллионов евро.