Власти Финляндии рассчитывают за два-три года построить забор на границе с РФ, пишет Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную службу.
По информации газеты, протяжённость ограждения должна составить примерно 1300 километров. При этом отмечается, что Финляндия намерена возвести забор лишь на 10-20 процентах границы.
В материале издания также подчёркивается: на строительство сооружения, техобслуживание и создание дополнительных объектов инфраструктуры понадобится несколько сотен миллионов евро.
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