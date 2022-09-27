Berliner Morgenpost: немцам надо готовиться к двум неделям без электричества

Немецкие СМИ начали готовить граждан Германии к полному отключению электроэнергии в стране этой зимой.

Всё больше аналитиков сходятся во мнении, что ФРГ в ближайшие месяцы ожидает тяжёлый кризис. Если раньше эксперты предсказывали дефицит продовольствия, сейчас ситуация складывается так, что Германия может остаться без электричества на несколько недель.

Немцы всерьёз бояться замёрзнуть ближайшей зимой, потому скупают электрические обогреватели. Продажи этих устройств в последние месяцы бьют многолетние рекорды, сообщает издание Berliner Morgenpost. Как подсчитали авторы материала, немецкие магазины продали уже более 650 тысяч различных радиаторов.

После одновременного подключения этих устройств к сети произойдёт тотальное отключение электричества в стране, предупреждают специалисты. Стоит отметить, что в статье не обсуждается способ избежать подобного сценария.

Авторы дают советы, как немцам выживать в условиях полного блэкаута. Им рекомендуют запасать воду, свечки, батарейки и мелкие купюры.