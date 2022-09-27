Зеленский признал: Украина дорого обходится налогоплательщикам в США

Украинское правительство получает значительную финансовую поддержку от американцев — Вашингтон ежемесячно вливает в бюджет Незалежной $1,5 млрд.

Это сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью CBS (программа "Лицом к нации").

"В настоящее время у Киева дефицит бюджета в размере $5 млрд”, — сказал Зеленский, добавив, что "Соединенные Штаты ежемесячно выделяют по $1,5 млрд на поддержку бюджета страны "для борьбы с Россией".

По словам украинского лидера, вооружение и иная военная помощь его стране — это "беспроигрышный вариант” для США. Зеленский признал, что сейчас "это" бременем лежит на американских налогоплательщиках, но пообещал, что "скоро" — "как только Россия будет побеждена и украинский народ вернётся в свою родную страну и начнет платить там налоги", им (американцам) "станет легче".