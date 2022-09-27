Японского консула Мотоки Тацунори, который пытался собрать секретную информацию во Владивостоке, отпустили после проверки.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Помимо этого, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил на брифинге, что Тацунори покинет РФ до 28 сентября.
Он также подчеркнул: консулу обеспечат безопасные условия для выезда из России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.