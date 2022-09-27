Японского консула, задержанного в РФ за сбор секретной информации, отпустили

Японского консула Мотоки Тацунори, который пытался собрать секретную информацию во Владивостоке, отпустили после проверки.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Помимо этого, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил на брифинге, что Тацунори покинет РФ до 28 сентября.

Он также подчеркнул: консулу обеспечат безопасные условия для выезда из России.