Депутат Бутина: после референдума Запад откажется давать ВСУ дальнобойное оружие

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина уверена, что проведённые в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы заставят Европу и США не снабжать Украину дальнобойным оружием.

Бутина считает, что после референдумов союзники Украины откажутся предоставлять ВСУ оружие, которое может поражать цели на значительном расстоянии.

Ранее политолог Ростислав Ищенко отметил, что сильной необходимости в референдумах не было, так как Запад всё равно не признает их результаты.

"Они найдут предлоги, чтобы не провоцировать дальнейшую агрессию. Поскольку все понимают, что последствия для Запада, прежде всего для Европы, будут катастрофическими", — цитирует слова депутата URA.RU.

Бутина уверена, что итоги референдумов в исторической перспективе докажут всему миру правоту и правомерность действия России на Украине.