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Финский журналист: власти Финляндии слепы к происходящему в ЛДНР

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Член Союза свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен заявил, что политики в Финляндии не хотят видеть ничего хорошего в референдумах, которые проводятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

На минувших выходных Хейсканен принял участие в акции протеста около финского консульства в Москве. Он признался, что разочарован отношением граждан Финляндии к России, которые поливают грязью Москву и не признают референдумы на освобождённых территориях. Именно это и вынудило журналиста выйти на акцию протеста.

"Мне стыдно за моё правительство Финляндии, что оно не видит, что творится в Донбассе, что там убивают мирное население", — признался Хейсканен.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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