Жители Молдавии стремятся попасть на Украину: "Выстраиваются в очередь"

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику объяснил, для чего молдаване пытаются попасть на Украину.

Кику рассказал, что жители Молдавии стремятся приехать на Украину за более дешёвыми продуктами, несмотря на то, что в соседней стране идут военные действия.

"Окницкая таможня. Молдаване выстраиваются в очередь, чтобы поехать в раздираемую войной Украину и купить более дешевые продукты. Это происходит в то время, когда Майя Санду и ее группа коррумпированных и безграмотных болтают о том, что цены здесь высокие из-за того, что "мы окружены Украиной"", — прокомментировал кадры глава партии "Партии развития и объединения РМ".

В сентябре в столице Молдавии прошли акция протеста. Молдаване требуют отставки правительства страны и проведения досрочных выборов.