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Политолог нашёл замену Байдену на выборах 2024 года

Мир

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что если американский лидер Джо Байден не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, то главным кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Политолог нашёл замену Байдену на выборах 2024 года

Байден может отказаться от участия в выборах из-за возраста или низкого рейтинга. Вторым по значимости политиком-демократом в США является Камала Харрис, но её рейтинг оставляет желать лучшего. Эксперты отмечают, что Харрис испытывает трудности с коммуникацией с избирателями. Ещё одним примечательным политиком-демократом, который может принять участие в президентской гонке, является губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс, который уже запустил свою предвыборную кампанию, сообщил политолог в беседе с NEWS.ru.

Проведённый средствами массовой информации опрос показал, что 56% демократов хотели бы увидеть на президентских выборах другую кандидатуру вместо текущего американского лидера.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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