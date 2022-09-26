Посол Украины в ФРГ повторно потребовал у Шольца танки, несмотря на отказ

Несмотря на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Киеву танки, посол Украины Алексей Макеев снова начал предъявлять к Берлину такие же требования по поводу поставок тяжёлой военной техники.

25 сентября Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву танки, объяснив свой отказ тем, что новые поставки будут способствовать приближению конфликта между РФ и НАТО.

Несмотря на это, Макеев опубликовал в своём Twitter* ролик с самоходной немецкой зенитной установкой "Гепард", и непрозрачно намекнул, что Киев очень хотел бы получить ещё такую же "кошку".

"Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия", — написал Макеев.

Посол отметил, что Киев мечтает заполучить ещё "одну крупную кошку — леопард (танк "Leopard"), при помощи которой можно будет "расширить ареал на западе страны".

22 сентября украинский лидер Владимир Зеленский призвал Берлин не обращать внимание на своих союзников, и продолжать снабжать Украину оружием, став для всех примером.

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