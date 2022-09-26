Британия расширила санкции против РФ из-за референдумов

Власти Великобритании приняли решение ввести дополнительные антироссийские санкции по причине референдумов, которые проводятся в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области.

"Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — говорится в сообщении, размещённом на сайте британского правительства.

В числе прочих, британские власти намерены ввести санкции против главы Запорожья Евгения Балицкого и его заместителя Владимира Рогова, главы администрации Херсона Александра Кобеца, главы правительства Херсонщины Сергея Елисеева, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.