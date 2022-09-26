Власти Великобритании приняли решение ввести дополнительные антироссийские санкции по причине референдумов, которые проводятся в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области.
"Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям", — говорится в сообщении, размещённом на сайте британского правительства.
В числе прочих, британские власти намерены ввести санкции против главы Запорожья Евгения Балицкого и его заместителя Владимира Рогова, главы администрации Херсона Александра Кобеца, главы правительства Херсонщины Сергея Елисеева, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.
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