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Журналист Business Insider предрёк распад США по примеру СССР

Мир

США могут повторить судьбу СССР и распасться, считает журналист Джон Халтивангер в статье для издания Business Insider.

Журналист Business Insider предрёк распад США по примеру СССР

Автор материала обратил внимание на то, что последние лидеры Советского Союза были людьми преклонного возраста. В Соединённых Штатах происходит такая же ситуация. Халтивангер напомнил, что в этом году нынешнему президенту США Джо Байдену скоро исполняется 80 лет. Его предшественнику — Дональду Трампу - было 70 лет, когда он стал лидером страны. Не исключено, что в 2024 году республиканец снова станет президентом. Соперником Трампа на будущих выборах может стать спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которой сейчас 82 года.

По словам автора, Соединёнными Штатами руководят политики преклонного возраста. Это делает США похожими на поздний СССР, где в высших эшелонах власти было много стариков.

"Историки считают, что к концу своего существования Советский Союз превратился в геронтократию, и это способствовало его упадку", — отметил журналист.

Он считает, что старики во власти могут развалить страну, поскольку неспособны отвечать на вызовы современности из-за неудовлетворительного физического состояния. Халтивангер предостерёг США от повторения участи СССР.

 

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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