Иностранный наблюдатель: на референдуме в ЛНР на голосующих никто не давит

По словам международного наблюдателя из Чехии Романа Блашко, работающего на референдуме в ЛНР и Запорожской области, на голосующих граждан не оказывается никакого силового давления.

Блашко заявил, что сам лично не видел примеров давления на граждан, и не в курсе чего-то подобного.

"Я не согласен с нашим президентом Чешской Республики Земаном, который заявил, что люди голосуют под давлением оружия. Я не знаю о таких событиях, не видел", — сказал Блашко на программе "Время покажет" на Первом канале.

Ранее чешский лидер Милош Земан сообщил, что итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях не могут быть признаны другими странами, потому что на голосующее население якобы оказывается физическое давление.