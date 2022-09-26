На референдуме в ЛНР приняли участие 98 процентов военных

По информации представителя Минобороны ЛНР Андрея Марочко, на референдуме в ЛНР, касающегося присоединения Республики к РФ, уже проголосовали 98 процентов военнослужащих.

Марочко добавил, что оставшееся время, отведённое на референдум, это, "по сути, уже формальность", и фактически Народная милиция ЛНР уже завершает своё участие в голосовании.