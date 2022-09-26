Французский наблюдатель: референдум — лучшее решение украинского конфликта

По мнению Пьера-Эммануэля Томанна, иностранного наблюдателя из Франции, который присутствовал во время всенародного голосования в ЛНР, референдум в Донбассе должен помочь разрешить затянувшийся российско-украинский конфликт.

Томанн признал, что референдум — это волеизъявление народа, и именно он может стать оптимальным решением украинского конфликта.

"То, что мы сейчас наблюдаем, референдум — это большое историческое событие… Это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, лучшее решение в данном конфликте", — сказал Томанн представителям прессы.

Референдум по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Заппорожской областей в состав РФ проходит с 23 по 27 сентября.