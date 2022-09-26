На одной из ниток газопровода "Северный поток — 2" произошло ЧП

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток — 2", сообщила о том, что на одной из ниток газопровода резко упало давление.

"ЧП на нитке А газопровода "Северный поток — 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки зафиксировал резкое падение давления в линии А", — заявили в компании.

Береговые службы Финляндии, Германии, Дании, Швеции и России получили информацию о случившемся.

По данным Nord Stream 2 AG, в настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

"Северный поток — 2" строился три года. Реализация проекта была завершена 10 сентября 2021 года. После начала российской спецоперации на Украине Германия заморозила газовый проект.

Ранее аналитик издания Compact сообщал, что Берлин может запустить СП-2 в январе 2023 года.