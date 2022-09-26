Населённый пункт Мостки в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, которые выпустили по селу четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
В результате удара была разрушена местная больница, один частный жилой дом, три местных жителя получили ранения.
Об обстреле проинформировали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины.
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