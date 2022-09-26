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Гаспарян посчитал нелепой идею "взятия напрокат" ядерного оружия для удара по РФ

Мир

Политолог Армен Гаспарян оценил мнение историка Сергея Климовского, предположившего, что Киев хочет позаимствовать ядерное оружие у других стран, чтобы ударить им по России.

Гаспарян посчитал нелепой идею "взятия напрокат" ядерного оружия для удара по РФ

Эксперт отметил, что итогом непрекращающейся накачки Украины западным оружием должно было стать такого рода заявление, правда, по словам политолога, прозвучать оно должно было из уст других людей.

"Сейчас ситуация осложняется тем, что общее безумие, которое охватывает Украину благодаря этой безостановочной накачке, рано или поздно должно было привести к подобным заявлениям, вот оно последовало. Я, правда, ожидал подобного потока сознания от какого-нибудь Подоляка или Арестовича, но нашёлся большой историк, видимо, какой-то заслуженный хуторянин, который высказал эту идею", — отметил Гаспарян в беседе с изданием LIFE.

Политолог добавил, что эта версия не объясняет причин, по которым какая-то страна должна согласиться передать Украине своё ядерное оружие.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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