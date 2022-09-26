Илья Кива: трагедия в Ижевске могла быть спланирована украинскими спецслужбами

Киевский режим делает всё возможное, чтобы "расшатать" российское общество, готовя и щедро спонсируя с этой целью теракты, которые происходят в России, ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик уверен, что Киевом организована целая система финансирования такого рода злодеяний. Кива в своём Telegram-канале даже привёл расценки, назначенные киевскими властями за каждый вид преступления: за теракт дают 20-200 тысяч долларов, доплачивая за каждого погибшего по 5-10 тысяч долларов, "стоимость" поджога военкомата — 3-5 тысяч долларов, убийства — 10-15- тысяч долларов.

Кива сообщил, что исполнители терактов вербуются и проходят подготовку на Украине, после чего уже их отправляют в Россию. Хотя иногда завербованными украинскими спецслужбами оказываются россияне, имеющие преступное прошлое и связанные с криминальными организациями.

"Не удивлюсь, если выяснится, что ижевская трагедия-теракт в школе и убийство военкома были спланированы украинскими спецслужбами и выполнена ранее завербованными агентами -"камикадзе", — добавил Кива.

Утром 26 сентября неизвестный, одетый в майку с нацистской символикой, открыл стрельбу в школе Ижевска. Среди 13 жертв трагедии семь человек — школьники.