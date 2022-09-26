Британцы о премьере Трасс: Путин прав, считая её идиоткой

Читатели британской газеты Daily Mail подвергли критике премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за то, что она призвала игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из пользователей.

По словам другого комментатора, Трасс не разбирается в человеческих характерах, поэтому не видит, что Путин не шутит.

Третий читатель упрекнул премьер-министра в попытках угодить США, которые хотят сохранить свою гегемонию. При этом национальные интересы Британии её не интересуют, отметил юзер.

Ещё один читатель Daily Mail подчеркнул, что Трасс "не в себе" и от неё нужно избавляться.

Ранее в беседе с журналистом телеканала CNN Трасс заявила, что Запад должен игнорировать предупреждения Путина о готовности применить ядерное оружие.