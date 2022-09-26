Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где было принято решение о переходе к "активным действиям".
В Telegram-канале лидера Незалежной отмечается, что перед украинской армией поставлена задача пойти в наступление и взять под контроль новые территории. Однако в Киеве не уточнили, на каком именно направлении может быть осуществлена попытка контратаки.
"Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперёд, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым", — говорится в сообщении.
Также в ходе заседания наметили планы противодействия "новым типам оружия" российской армии.
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