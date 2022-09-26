Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где было принято решение о переходе к "активным действиям".

В Telegram-канале лидера Незалежной отмечается, что перед украинской армией поставлена задача пойти в наступление и взять под контроль новые территории. Однако в Киеве не уточнили, на каком именно направлении может быть осуществлена попытка контратаки.

"Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперёд, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым", — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания наметили планы противодействия "новым типам оружия" российской армии.