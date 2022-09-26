Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах

По мнению уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, против иностранных наблюдателей, присутствовавших на референдумах по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, необходимо ввести санкции, депортировать их с Украины и запретить им въезд на территорию страны.

"Я обращаюсь в службу безопасности Украины, а также в министерство иностранных дел Украины принять соответствующие действия и отреагировать на незаконное пересечение украинской границы иностранцами, пребывание их на временно оккупированных территориях и участия в "референдумах"", — написал Лубинец в своём Telegram-канале.

По словам украинского депутата, иностранные наблюдатели, присутствующие на референдумах по вхождению в состав РФ, должны стать "персонами нон грата и на Украине, и во всех остальных демократических странах". Лубинец считает, что санкции должны быть применены по отношению к 39 наблюдателям из 20 стран. Такую информацию депутат, по его словам, взял из открытых источников.

Референдум по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходит с 23 по 27 сентября.