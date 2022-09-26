Путин не исключает возврат к переговорам с Украиной, заявил глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский лидер Владимир Путин сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что есть возможность возврата к переговорам с Украиной на новых условиях.

Чавушоглу отметил, что Путин сделал такое заявление на переговорах с Эрдоганом на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Однако глава турецкого МИД подчеркнул, что с каждым днём украинского конфликта вернуться к переговорам становится сложнее.