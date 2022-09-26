Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которого удивило нежелание Берлина поставлять танки Украине, вызвали раздражение у канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет The New York Times.
Канцлер отметил, что лидерство — не значит делать то, о чём просят. Оно заключается в принятии правильных решений и способности быть очень сильным. По его словам, это как раз то, что он и делает.
Также эмоционально отреагировал Шольц на вопрос, почему ФРГ не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет. Он заявил, что спрашивать об этом несерьёзно.
Ранее Шольц объяснил, почему Германия боится отправлять танки на Украину.
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