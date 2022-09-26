Путин: Западу стоит относиться к России с уважением

Лидер России Владимир Путин предупредил, что западные чиновники должны уважать Москву и Минск. Таким образом президент согласился с мнением белорусского коллеги Александра Лукашенко.

"С уважением к нам относиться", — подчеркнул руководитель РФ в ходе встречи с главой Белоруссии.

Лукашенко заявил, что Европа не сможет существовать без Москвы и Минска. Вместе с этим лидер страны указал на важность экономических связей между государствами.

Ранее белорусский министр Владимир Макей сообщил, что украинские политики могут стать угрозой безопасности страны.