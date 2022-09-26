Лидер России Владимир Путин предупредил, что западные чиновники должны уважать Москву и Минск. Таким образом президент согласился с мнением белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"С уважением к нам относиться", — подчеркнул руководитель РФ в ходе встречи с главой Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Европа не сможет существовать без Москвы и Минска. Вместе с этим лидер страны указал на важность экономических связей между государствами.
Ранее белорусский министр Владимир Макей сообщил, что украинские политики могут стать угрозой безопасности страны.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.