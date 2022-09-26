Зенитные-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ещё не находятся на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.
Информация, распространяемая в СМИ, по его словам, не соответствует действительности. Зеленский говорил о том, что Украина пока получила лишь согласие на передачу NASAMS, а не сами системы, пояснил он.
Ранее украинский лидер заявил, что США якобы поставили Киеву ЗРК NASAMS.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.