Пресс-секретарь Зеленского заявил, что ЗРК NASAMS ещё не на Украине

Зенитные-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS ещё не находятся на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Информация, распространяемая в СМИ, по его словам, не соответствует действительности. Зеленский говорил о том, что Украина пока получила лишь согласие на передачу NASAMS, а не сами системы, пояснил он.

Ранее украинский лидер заявил, что США якобы поставили Киеву ЗРК NASAMS.