Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии.
Читатели немецкого издания Die Welt* прокомментировали мнение лидера Незалежной и посоветовали ему прекратить играть с Москвой под предводительством НАТО и Вашингтона. По мнению пользователей Сети, Зеленскому пора начать вести самостоятельную политику в отношении России.
"Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — пишут читатели.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.