Die Welt*: Зеленский должен прекратить свои игры с НАТО после слов Путина

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии.

Читатели немецкого издания Die Welt* прокомментировали мнение лидера Незалежной и посоветовали ему прекратить играть с Москвой под предводительством НАТО и Вашингтона. По мнению пользователей Сети, Зеленскому пора начать вести самостоятельную политику в отношении России.

"Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — пишут читатели.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.