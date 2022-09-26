Священник из Харькова пешком сбежал от националистов в ЛНР

Многие жители Харьковской области бегут в РФ и республики Донбасса, чтобы спастись от бесчинств украинских боевиков. Среди беженцев оказался харьковский священник, который в своих проповедях призывал к миру с Россией.

Как рассказал отец Сергий, националисты заковали его в наручники и избили за проповеди о "русском мире", а также припомнили вступивших в ополчение ЛНР детей. После окончания пыток боевики ушли, но пообещали вернуться, пишет издание bel.ru.

Священник принял решение бежать в сторону Луганска и за день прошёл 80 км по лесам и оврагам, пока не был встречен российскими военнослужащими. Те помогли беглецу добраться до границы с Россией, и в настоящее время отец Сергий находится в Белгороде.