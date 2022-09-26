В специальной военной операции на Украине назрел поворотный момент на фоне грядущего вхождения в состав РФ новых регионов, пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов.
Нахождение ВСУ на новых российских территориях автоматически сделает это вторжением, а военная помощь Запада превратит его в сторону конфликта. На фоне этого прозвучало упоминание о ядерном оружии, которое может быть использовано Россией при возникновении угрозы её целостности. А развернувшаяся частичная мобилизация дала Западу понять, что воюет он теперь не с Владимиром Путиным, а с Россией в целом и с её народом.
"Россия сейчас пишет будущий учебник истории", — резюмирует автор публикации.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.