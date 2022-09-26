Частичная мобилизация в РФ показала, что Запад воюет не с Путиным

В специальной военной операции на Украине назрел поворотный момент на фоне грядущего вхождения в состав РФ новых регионов, пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Нахождение ВСУ на новых российских территориях автоматически сделает это вторжением, а военная помощь Запада превратит его в сторону конфликта. На фоне этого прозвучало упоминание о ядерном оружии, которое может быть использовано Россией при возникновении угрозы её целостности. А развернувшаяся частичная мобилизация дала Западу понять, что воюет он теперь не с Владимиром Путиным, а с Россией в целом и с её народом.

"Россия сейчас пишет будущий учебник истории", — резюмирует автор публикации.