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Частичная мобилизация в РФ показала, что Запад воюет не с Путиным

Мир

В специальной военной операции на Украине назрел поворотный момент на фоне грядущего вхождения в состав РФ новых регионов, пишет обозреватель "МК" Дмитрий Попов.

Нахождение ВСУ на новых российских территориях автоматически сделает это вторжением, а военная помощь Запада превратит его в сторону конфликта. На фоне этого прозвучало упоминание о ядерном оружии, которое может быть использовано Россией при возникновении угрозы её целостности. А развернувшаяся частичная мобилизация дала Западу понять, что воюет он теперь не с Владимиром Путиным, а с Россией в целом и с её народом.

"Россия сейчас пишет будущий учебник истории", — резюмирует автор публикации.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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