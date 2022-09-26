Ищенко: США могут нанести ядерный удар по Украине, чтобы исключить Россию из ООН

Западные страны пытаются выставить позицию России таким образом, будто Москва уже готова использовать ядерное оружие. Вашингтон даже подготовил "ответные меры" и заявил о приведении в боевую готовность ядерных сил США. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, Запад придерживается определённой цели, с помощью которой можно будет обвинить Россию в применении ядерного оружия на Украине и получить за это некие дивиденды.

Ищенко убеждён, что Вашингтон намерен исключить Москву из Совета Безопасности ООН и сделать организацию "карманной игрушкой" Госдепа. Ради этого США могут совершить серьёзную операцию с последующим обвинением РФ.

Политолог не исключает, что по Киеву, Харькову, Львову или Одессе может быть нанесён ядерный удар небольшой мощности. После этого Запад сразу же заявит, что это было сделано российской армией, и вынесет этот вопрос на рассмотрение Совбеза.

"Опираясь на обвинение в нанесении неспровоцированного ядерного удара по мирному городу, США предлагают Москве согласиться с предложенной реформой, угрожая в противном случае исключением из ООН. <...> Дивиденды в виде установления контроля над ООН налицо, ответный удар крайне затруднён, ставки в очередной раз повышены, а укоров больной совести американские политики не боятся", — размышляет Ищенко в материале для "Военного дела".