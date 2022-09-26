Макей не исключил "иных вариантов", кроме переоборудования самолётов под ЯО

Кроме переоборудования белорусских самолётов под ядерное оружие, не исключены и "иные варианты". Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он добавил в беседе с РИА Новости, что всё будет зависеть от поведения Запада.

Также, по словам дипломата, Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз.