Кроме переоборудования белорусских самолётов под ядерное оружие, не исключены и "иные варианты". Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он добавил в беседе с РИА Новости, что всё будет зависеть от поведения Запада.
Также, по словам дипломата, Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.