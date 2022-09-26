Макей: Белоруссия пока не нуждается в военных базах РФ

В размещении российских военных баз Белоруссия пока не нуждается, учитывая развитие оборонных технологий. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом Минску нужны будут конкретные гарантии для себя.