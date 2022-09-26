Каракас не в курсе планов администрации США по поводу возможности снятия введённых против Венесуэлы санкций. Обращений от американских властей не поступало, заявил РИА Новости новый глава МИД латиноамериканской страны Карлос Фариа.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.