Глава МИД Венесуэлы: Каракас не знает о планах США по снятию санкций

Каракас не в курсе планов администрации США по поводу возможности снятия введённых против Венесуэлы санкций. Обращений от американских властей не поступало, заявил РИА Новости новый глава МИД латиноамериканской страны Карлос Фариа.