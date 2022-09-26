В открытый доступ попали сведения в отношении свыше чем 1500 сотрудников службы внешней разведки Украины (СВР). Данные на сайте "Немезида" опубликовала российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры").
Источник в правоохранительных органах подтвердил актуальность информации, сообщает РИА Новости.
В частности, там содержатся данные представителей разведки, которая работает под прикрытием посольств более чем в 20 странах.
В списке есть не только страны, которые активно поддерживают Украину в противостоянии России (Польша, Италия, Германия, Франция, США), но и государства, придерживающиеся более сдержанной позиции, в том числе Греция, Венгрия, Таджикистан, Ирак, ЮАР, Азербайджан и другие.
Хакеры заявляют, что смогли получить доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения.
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