Хакерская группировка RaHDIt выложила в Сеть данные 1500 украинских разведчиков

В открытый доступ попали сведения в отношении свыше чем 1500 сотрудников службы внешней разведки Украины (СВР). Данные на сайте "Немезида" опубликовала российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры").

Источник в правоохранительных органах подтвердил актуальность информации, сообщает РИА Новости.

В частности, там содержатся данные представителей разведки, которая работает под прикрытием посольств более чем в 20 странах.

В списке есть не только страны, которые активно поддерживают Украину в противостоянии России (Польша, Италия, Германия, Франция, США), но и государства, придерживающиеся более сдержанной позиции, в том числе Греция, Венгрия, Таджикистан, Ирак, ЮАР, Азербайджан и другие.

Хакеры заявляют, что смогли получить доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, после чего сопоставили их и нашли совпадения.