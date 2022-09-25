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Onet.pl: правящая партия Польши хочет избавиться от премьер-министра Моравецкого

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Внутри правящей в Польше партии "Право и справедливость" заговорили по поводу вероятной отставки премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за энергетического кризиса в стране.

Вице-премьер Яцек Сасин намерен воспользоваться сложной ситуацией и устранить Моравецкого, заявил инсайдер. 

"Такого гнева на премьера в партии ещё не было. У людей проблема с покупкой угля, а он ездит по Польше и перерезает ленточки. Было жарко. Головы могут полететь", — цитирует Onet.pl слова источника из окружения Сасина.

По данным издания, место Моравецкого может занять нынешний министр обороны Мариуш Блащак, который на данный момент является одним из самых влиятельных политиков Польши.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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