Внутри правящей в Польше партии "Право и справедливость" заговорили по поводу вероятной отставки премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за энергетического кризиса в стране.
Вице-премьер Яцек Сасин намерен воспользоваться сложной ситуацией и устранить Моравецкого, заявил инсайдер.
"Такого гнева на премьера в партии ещё не было. У людей проблема с покупкой угля, а он ездит по Польше и перерезает ленточки. Было жарко. Головы могут полететь", — цитирует Onet.pl слова источника из окружения Сасина.
По данным издания, место Моравецкого может занять нынешний министр обороны Мариуш Блащак, который на данный момент является одним из самых влиятельных политиков Польши.
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