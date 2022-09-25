Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В ближайшее время Грузия закроет границу для беглецов из РФ от мобилизации
NI: США проявили нерешительность на Украине из-за успешной тактики Путина
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Советник Байдена о применении РФ ядерного оружия: "США дадут решительный ответ"
Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается
Враг не может прорвать фронт: Красный Лиман встречает подкрепления
Зеленский: Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS
США анонсировали новый пакет санкций против РФ в ответ на референдумы
Норкин: если ВСУ ударит по РФ — все электростанции Украины уничтожат

Vox: Запад тестирует на территории Украины новые военные технологии

Мир

В украинском конфликте на стороне ВСУ принимают активное участие дешёвые коммерческие технологии, такие как спутники и небольшие беспилотники Илона Маска. Для разработчиков США Украина является важным плацдармом для наблюдения за работой новых технологий в реальных боевых действиях. Об этом заявил американский аналитик Джонатан Гайер.

Vox: Запад тестирует на территории Украины новые военные технологии

По его словам, коммерческие спутники сейчас активно используются по всему миру. Украина же применяет их для того, чтобы отслеживать передвижение российских войск.

Эксперт отметил, что передовые технологии, которыми пользуются солдаты ВСУ, являются коммерческими и находятся в свободной продаже. Другими словами, это полезные инновации, для приобретения которых не нужно быть крупным военачальником, объяснил Гайер.

"Сражения не может выиграть HIMARS. В этих сражениях можно победить только в том случае, если украинской стороне будет удаваться быстрее получать, вычислять и обрабатывать информацию, чем русским", — сообщил директор Программы международной политики безопасности и обороны корпорации RAND Джим Митр беседе с Vox.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине

Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.

Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Мир. Новости мира
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Силовые структуры
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Силовые структуры
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Любовь Степушова Москва "одним нажатием кнопки" погрузит Эстонию в блэкаут Любовь Степушова Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Общество
Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Силовые структуры
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Последние материалы
В Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант
Советник Байдена о применении РФ ядерного оружия: "США дадут решительный ответ"
Consortium News: пророчество Пиглера насчёт США, России и Украины сбывается
Враг не может прорвать фронт: Красный Лиман встречает подкрепления
Зеленский: Киев получил системы противовоздушной обороны NASAMS
США анонсировали новый пакет санкций против РФ в ответ на референдумы
Норкин: если ВСУ ударит по РФ — все электростанции Украины уничтожат
Симоньян рассказала о вопиющих нарушениях правил частичной мобилизации в РФ
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Шольц уверен, что отправлять танки для нужд ВСУ опасно: "Это будет катастрофой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников