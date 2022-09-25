Vox: Запад тестирует на территории Украины новые военные технологии

В украинском конфликте на стороне ВСУ принимают активное участие дешёвые коммерческие технологии, такие как спутники и небольшие беспилотники Илона Маска. Для разработчиков США Украина является важным плацдармом для наблюдения за работой новых технологий в реальных боевых действиях. Об этом заявил американский аналитик Джонатан Гайер.

По его словам, коммерческие спутники сейчас активно используются по всему миру. Украина же применяет их для того, чтобы отслеживать передвижение российских войск.

Эксперт отметил, что передовые технологии, которыми пользуются солдаты ВСУ, являются коммерческими и находятся в свободной продаже. Другими словами, это полезные инновации, для приобретения которых не нужно быть крупным военачальником, объяснил Гайер.

"Сражения не может выиграть HIMARS. В этих сражениях можно победить только в том случае, если украинской стороне будет удаваться быстрее получать, вычислять и обрабатывать информацию, чем русским", — сообщил директор Программы международной политики безопасности и обороны корпорации RAND Джим Митр беседе с Vox.