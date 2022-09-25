В ближайшее время Грузия закроет границу для беглецов из РФ от мобилизации

Ажиотаж на грузинской границе, связанный с попытками мужчин из России спрятаться от частичной мобилизации, может закончиться закрытием границ с Грузией уже 26 сентября.

О перспективе закрытия границ с Россией для категории граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет рассказала оппозиционный депутат местного парламента Нона Мамулашвили в эфире украинского ТВ.

Она объяснила, что такое решение приняло грузинское правительство.

В Сети множатся кадры, на которых на КПП Грузии образовываются огромные пробки из автомобилей с россиянами, желающими в спешном порядке покинуть пределы Российской Федерации.

Ранее Маргарита Симоньян привела примеры того, как в России не соблюдают правила частичной мобилизации, нарушая возрастной ценз и другие установленные условия призыва.