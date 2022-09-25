NI: США проявили нерешительность на Украине из-за успешной тактики Путина

Президент России Владимир Путин заявил о готовности использовать ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности. Американский аналитик Крис Осборн заявил, что Москва уже не первый раз предупреждает западные страны, и подобная тактика даёт свои плоды.

Эксперт подчеркнул, что полномасштабная война повлечёт за собой непоправимые последствия. В таком случае ни одна из сторон не сможет одержать победу, отметил Осборн. Поэтому сейчас США вынуждены задуматься и серьёзно отнестись к предупреждениям России.

"Последствия ядерной войны настолько огромны, что каким бы малым ни был риск, на него не стоит идти", — отметил эксперт в издании The National Interest (NI).

Аналитик считает, что НАТО ведёт себя довольно осторожно с Москвой именно из-за страха эскалации конфликта. Запад отказал Украине в введении бесполётной зоны, а также не спешит поставлять в Киев ракеты большой дальности. Всё это говорит о том, что регулярные напоминания о возможностях российского ядерного оружия оказались эффективной тактикой Путина, заявил Осборн.